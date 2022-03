Missverständnis : Regisseur Ryan Coogler wird für Bankräuber gehalten und verhaftet

Der US-Regisseur Ryan Coogler (35, «Black Panther») ist beim Besuch einer Bank in Atlanta im US-Staat Georgia irrtümlicherweise für einen Bankräuber gehalten worden. Laut Polizeibericht wurden dem Filmemacher bei dem Vorfall kurze Zeit Handschellen angelegt, bis der Vorgang geklärt werden konnte, wie das Filmblatt «Variety» am Mittwoch berichtete. «Diese Situation hätte nie passieren dürfen», sagte Coogler in einer Stellungnahme. Er und die Bankleitung hätten sich aber darüber verständigt und den Fall zu seiner Zufriedenheit gelöst.