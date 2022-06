SAARLAND : Rehlinger warnt vor «gefährlicher Entwicklung» nach Frankreich-Wahl

SAARBRÜCKEN – Nach dem ernüchternden Wahlergebnis für den amtierenden französischen Premier, Emanuel Macron, äußert die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger erste Sorgen.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat sich besorgt über den Ausgang der Wahlen in Frankreich gezeigt. «Alle Kräfte der Mitte müssen angesichts der erstarkenden extremen Ränder kompromissbereit sein und eine gemeinsame Politik schmieden, die Frankreich mit Blick auf seine wichtige europäische und internationale Rolle auf verlässlichem Kurs hält», teilte sie am Montag in Saarbrücken mit.