Gegen Pipi-Pausen : Reiche New Yorker lassen sich Botox in die Blase spritzen

Zwischen New York und den Hamptons liegen 140 Kilometer, viele Staus – und möglicherweise eine WC-Pause. Botox in der Blase soll reichen Menschen jetzt helfen, Letztere zu vermeiden.

Solche Bilder könnten auf dem Weg in die Hamptons bald der Vergangenheit angehören: Um ohne Stopp an die Luxusdestination zu gelangen, lassen sich reiche New Yorker Botox in die Blase spritzen.

Wer kennt es nicht? Wollen über ein langes Wochenende alle an den gleichen Ort, sind ewige Staus vorprogrammiert, irgendwann drückt die Blase. In den USA ist aktuell zum Beispiel der Weg in die Hamptons von diesem Phänomen betroffen. Die Region im Osten der Insel Long Island ist ein beliebtes Ausflugsziel superreicher New Yorker und eigentlich nur 140 Kilometer von der Millionenstadt entfernt.

Routinebehandlung bei Krankheiten

20-prozentiger Anstieg der Behandlung

Der New Yorker Urologe Dr. David Shusterman verzeichnet seit dem Frühjahr einen 20-prozentigen Anstieg in der Nachfrage bei den Behandlungen. Gegenüber «Business Insider» erzählt er: «Viele Leute wollen dem Problem aus dem Weg gehen. Sie fahren sonst in die Hamptons und müssen vier- oder fünfmal auf dem Weg anhalten.» Er selbst habe schon Freunde verloren, weil er sich geweigert hatte, einen weiteren Stopp einzulegen. Für seine Behandlungen wirbt der Arzt dann auch mit dem Slogan «Race to the Hamptons, not to the Bathroom» (auf deutsch: Rase in die Hamptons, nicht auf die Toilette).