Deutschland : Reichsbürgertreffen in Schule aufgelöst

55 Reichsbürger haben sich im oberfränkischen Coburg in einer Rudolf-Steiner-Schule getroffen. Die Schule will vom Treffen nichts gewusst haben.

Die Polizei hat im oberfränkischen Coburg ein illegales Treffen sogenannter Reichsbürger aus ganz Deutschland aufgelöst. 55 Verdächtige, die allesamt dem Reichsbürgermilieu zuzuordnen seien, hätten am Samstagabend in der Coburger Rudolf-Steiner-Schule getagt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag in Bayreuth mit. Schulleitung, Vorstand und Geschäftsführung der Schule distanzierten sich von der Reichsbürgerbewegung. Wie die Verdächtigen in die Schule gelangen konnten, ist nun zentraler Teil der Ermittlungen.