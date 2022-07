Rinat Achmetow : Reichster Mann der Ukraine übergibt Medienimperium an die Regierung

Der reichste Mann der Ukraine übergibt wegen eines Gesetzes zur Begrenzung des Einflusses von Oligarchen sein gesamtes Medienimperium an den Staat.

Er hat sein ganzes Medienimperium «Media Group Ukraine» nun an den ukrainischen Staat übergeben.

Der in der russischsprachigen Ostukraine geborene Großindustrielle und Besitzer des Fußballvereins Schachtar Donezk galt lange Zeit eigentlich als russlandfreundlich.

«Diese Woche wird die Media Group Ukraine alle ukrainischen Lizenzen unserer Fernsehkanäle (...) und Printmedien zugunsten des Staates abgeben», erklärte Rinat Achmetow am Montag. Der 55-jährige Multimilliardär erklärte, die in dem im September 2021 beschlossenen Gesetz festgehaltene kurze Frist zum Verkauf von Medien und die «russische militärische Aggression gegen die Ukraine» mache es ihm «unmöglich», die Medienunternehmen zu Marktbedingungen zu verkaufen. Die Media Group Ukraine ist eine der größten Medien-Holdings in dem Land. Ihr gehören zehn TV-Kanäle, darunter Nachrichtensender, Online-Medien und Printmedien.