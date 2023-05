Luxemburg: «Réidener Schwämm» soll bis 2026 größer werden

Das Schwimmbad will sich an die große Nachfrage anpassen.

«Unser Schwimmbad entspricht nicht mehr vollständig den heutigen Bedürfnissen», erklärt Patrick Wampach, Präsident des interkommunalen Zweckverbands Réidener Schwämm. Angesichts einer großen Nachfrage und verschiedenster Bedürfnisse sei das Schwimmbad an seine Grenzen gestoßen: Viele Familien kämen, teils auch aus Belgien oder Frankreich, zahlreiche Kurse im Fitnessbereich und jene für Senioren und Babys werden abgedeckt, hinzu kommen die Anforderungen durch die Schulen der neun Eigentumsgemeinden.

Das Expansionsprojekt schreitet voran. «Die Erweiterung wird an das bestehende Gebäude angebaut und zwei Becken beherbergen, darunter ein 25-Meter-Wettkampfbecken und ein Becken mit herausnehmbarem Boden», so Patrick Wampach. So soll es für die Schwimmer weniger eng werden als es im derzeitigen Becken der Fall ist.