Luxemburg : Reifenschlitzer versteckt sich in Kofferraum vor Polizei

ETTELBRÜCK – Ein Mann, der am Samstagabend mehrere Autos beschädigt hatte, versuchte sich vor der Polizei zu verstecken. Er blieb allerdings erfolglos und wurde rasch entdeckt.

Mehrere Einheiten der Police Grand-Ducale rückten am späten Samstagabend zu einem Einsatz in Ettelbrück aus. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass es in einer Gaststätte in der Rue Prince Henri zu einer Auseinandersetzung unter Bekannten gekommen sei. Am Tatort angekommen, wurden die Polizisten darüber informiert, dass an einem Auto eines Gastes die Reifen zerstochen worden seien und der Täter in einem Pkw geflüchtet sei.