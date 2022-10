Tiktok-Trend: Reine Haut durch Meditieren – geht das wirklich?

Es kommt auf die Ursache an

Ich habe eine sehr unkomplizierte, reine Haut und bin zufrieden. Meine Haut ist nicht immer perfekt, aber ich mag mich so, wie ich bin. Ich zeige Alterserscheinungen, was mich ein wenig nervt. Hin und wieder habe ich Pickelchen und das stört mich. Ich habe Akne und leide sehr darunter.

Komme das unreine Hautbild aber von Stress, sieht es anders aus: «Wenn wir Stress und emotionalen Druck verspüren, wird das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Das löst Entzündungen in der Haut aus, was zu Akne führen kann. Umgekehrt kann Cortisol auch dazu führen, dass sich am ganzen Körper trockene Hautstellen bilden. Durch Entspannung, Meditation und Achtsamkeit kann das Stresslevel und somit auch die Ausschüttung von Cortisol gesenkt werden, was sich wiederum positiv auf die Haut auswirken kann.»