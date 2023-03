François Bausch: «Bloße Propaganda» des russischen Botschafters lässt Luxemburg schockiert zurück

«Schockiert, aber nicht überrascht», lautet das Resümee des luxemburgischen Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng), der am heutigen Freitag nach dem Interview des russischen Botschafters Dmitry Lobanov mit L'essentiel um eine Stellungnahme gebeten wurde. Die Äußerungen des russischen Botschafters in Luxemburg bezeichnet er in seinem Statement als «bloße Propaganda». Weiter sagt der stellvertretende Premierminister: «Was in der Ukraine geschieht, ist weder ein Konflikt noch ein kleines Problem mangelnden Respekts gegenüber Russland. Es ist ein brutaler Angriffskrieg gegen ein unabhängiges Land, der in der jüngeren Geschichte beispiellos ist», so Luxemburgs Vizepremier.