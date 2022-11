Costa Rica: Ein Land für Tierfreunde und welche, die es werden wollen

Die Regenzeit reicht etwa von Mai bis November. Wegen der Höhenzüge in der Landesmitte kommt in der Karibik übers Jahr am meisten Wasser runter. Das heißt aber nicht, dass es in der Regenzeit die ganze Zeit schüttet. Meistens gibt es einen ordentlichen Guss um die Mittagszeit, dann ist es wieder schön. Umgekehrt kann es auch in der Trockenzeit mal regnen. Welche der Phasen die bessere Reisezeit ist, hängt etwas davon ab, was man in Costa Rica vorhat: Surfen und eine blühende Vegetation erleben bietet sich eher in der Regenzeit an, Schnorcheln und Strandurlaub eher in der Trockenzeit.