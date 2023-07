Luxemburg: Reisen mit dem Zug ist dreimal teurer als mit dem Flugzeug

Für eine Trendumkehr fordert die NGO wirksame politische Maßnahmen auf europäischer Ebene. Greenpeace

In Europa sind Zugtickets für die gleiche Strecke im Durchschnitt doppelt so teuer wie Flugtickets, so Greenpeace in einem vor einigen Tagen veröffentlichten Bericht. Die Strecke Barcelona-London schießt dabei den Vogel ab: Mit einem Zugticket, das bis zum 30-fachen des Flugpreises für eine Reise am selben Tag kostet, ist sie die Distanz mit dem höchsten Preisunterschied.

Die Umweltorganisation hat die Preisunterschiede in allen europäischen Ländern – einschließlich Luxemburg – untersucht und übt scharfe Kritik: «Die Preisunterschiede zwischen diesen beiden Verkehrsmitteln widersprechen der Dringlichkeit des Klimaschutzes und der Notwendigkeit, den Flugverkehr zu reduzieren und das Schienennetz auszubauen».

Analysiert wurden vier Strecken ab Luxemburg (Barcelona, Mailand, Hamburg und Zagreb) und das Ergebnis war eindeutig: Bahnfahren ist fast immer viel teurer als Fliegen. Für einen Flug von Luxemburg nach Barcelona müssen Reisende im Durchschnitt 125,73 Euro auf den Tisch legen. Eine Zugfahrt würde sie dagegen dreimal so viel kosten. Außerdem müssen sich Zugreisende in Geduld üben, da die Fahrt über Paris 11:15 Stunden dauert und die Nachtzüge oft ausgebucht sind.

Abgase von 21.000 Pkw

Laut Greenpeace hätte der Ausstoß von schädlichen Abgasen um 83 Prozent bzw. 38.000 Tonnen verringert werden können, wenn die etwa 124.000 Fluggäste, die im Jahr 2022 auf dieser Strecke unterwegs waren, stattdessen den Zug genommen hätten. Dies entspreche in etwa der Umweltverschmutzung durch 21.000 Autos – also ungefähr dem Fahrzeugbestand von Esch/Alzette.

Für die 215.000 Flugpassagiere auf der Strecke Luxemburg-Mailand gilt der Umweltorganisation zufolge dasselbe. Italien-Reisende stellen sich diese Frage vermutlich eher selten, da die Hauptstadt der Lombardei per Flugzeug bereits ab 15,49 Euro zu erreichen ist, während eine Zugfahrt im Durchschnitt dreimal so viel kostet und mit 7 Stunden 26 Minuten und zwei Umstiegen in Mulhouse und Basel weitaus länger dauert.

Eine erfreuliche Ausnahme bildet die Strecke Luxemburg-Hamburg, die nur von Luxair bedient wird. Sie ist mit dem Zug günstiger zu erreichen als auf dem Luftweg, und zwar in allen Fällen. Zwar müssen Zugreisende in Koblenz umsteigen und kommen erst nach 7 Stunden 38 Minuten ans Ziel. Die Kosten liegen jedoch zwischen 25,90 und 88,90 Euro und sind damit geringer als bei der Anreise über den Findel. Greenpeace weist darauf hin, dass allein der Hinflug nach Hamburg einen CO₂-Fußabdruck von 165 Kilogramm pro Passagier verursacht, was den Emissionen eines Kühlschranks mit Gefrierfach über acht Jahre entspreche.