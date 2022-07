Ryanair-Boss Michael O’Leary: Reisende müssen sich auf 5 Jahre Flugchaos einstellen

Personalnot sorgt für lange Schlangen an den europäischen Flughäfen, Verspätungen und gestrichene Flüge machen das Fliegen diesen Sommer zu einer Geduldsprobe. Wird aber nach den Sommerferien alles wieder gut? Von wegen, warnt Ryanair-Chef Michael O’Leary. Das «totale Chaos» werde noch Jahre anhalten. Laut O'Leary müssten die Flugpreise in den nächsten fünf Jahren wohl steigen, weil das Fliegen «zu billig» geworden ist.

Angesichts der Kostenspirale in der Branche könnten keine Gewinne erzielt werden. «Ich finde es absurd, dass jedes Mal, wenn ich nach Stansted fliege, die Zugfahrt ins Zentrum von London teurer ist als der Flugpreis», sagt O'Leary in einem Interview mit der «Financial Times». Der irische Ryanair-CEO ist der Pionier der Billigfluglinien in Europa, nebenbei bemerkt.