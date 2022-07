Papiere in Ordnung: Reisender Riesenvogel macht Zwischenstopp in Luxemburg

Vio Dudau traute erst seinen Ohren und dann seinen Augen nicht, als seine Frau am Samstagabend zu ihm sagte «Schau mal, da macht einer ein Seflie mit einem Strauß.» Doch es stimmte tatsächlich. Zumindest fast. Denn der Riesenvogel, den Vios Frau gegen 23.30 Uhr im Bahnhofsviertel sichtete, war zwar kein Straß, aber immerhin der größte Vogel Amerikas: ein Nandu. Vio, der seit acht Jahren in Luxemburg lebt und von Beruf Fotograf ist, zögerte nicht und Griff zu seinem Apparat: «Schnell war auch die Polizei da und kontrollierter die Papiere des Vogels und seines Herrchens.» Mit sei offenbar alles in Ordnung gewesen, sodass das aufsehenerregende Duo seine Reise fortsetzen durfte.

Besitzer des Nandus ist Janez Cetin aus Slowenien, der sich zum Ziel gemacht hat, gemeinsam mit seinem ungewöhnlichen Begleiter alle Hauptstädte Europas zu bereisen. Nachdem er am Freitag noch in den Niederlanden gesichtet worden war, legte er am Samstag einen Stopp in Luxemburg ein, bevor es am Sonntag weiter nach Paris geht. «Infolge einer Krankheit wäre ich vor drei Jahren fast im Rollstuhl gelandet», hatte der Maschinenbauingenieur kürzlich der Brussels Times berichtet: «Nach einer Operation hieß es dann, dass ich viel laufen solle.» Ob die Ärzte explizit zu Vogel-Spaziergängen rieten, ist indes nicht überliefert.