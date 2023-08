Kristin Harila: Rekord-Bergsteigerin verteidigt sich nach Tod von Träger am K2

Während Mohammad Hassans Todeskampfs stiegen unzählige Personen direkt neben ihm auf den K2 auf und anschließend wieder hinunter zum Basiscamp. 20Min/Twitter

«An Deinen Händen klebt das Blut des Sherpas», schrieb ein Instagram-Nutzer der norwegischen Extrembergsteigerin Kristin Harila. Ein anderer meinte: «Niemand wird sich an deinen sportlichen Erfolg erinnern, nur an deine Unmenschlichkeit». Der tragische Tod von Träger Mohammad Hassan sorgt weltweit für Entsetzen. Nun hat sich Harila auf ihrem Insta-Konto erstmals zum Vorfall geäußert und ihre Version der Geschehnisse präsentiert.

Die Anschuldigungen, sie und ihr Team hätten Hassan dem Tod überlassen, weist die Norwegerin zurück. Niemand habe Schuld an seinem Tod, meint Harila. Sie wolle aufgrund der vielen «Falschinformationen» und des Hasses bis hin zu Todesdrohungen, der ihr entgegenschlage, ihre eigenen Erfahrungen schildern, erklärte die 37-Jährige.

Was sagen die Zeugen, was sagt Harila? Ein Überblick.

Die Videoaufnahmen

Die österreichischen Bergsteiger Wilhelm Steindl und Philip Flämig hatten an jenem Tag versucht, für einen Dokumentarfilm den Gipfel des K2 zu erreichen. Ihren Aufstieg mussten die beiden aber unter anderem wegen der gefährlichen Wetterbedingungen abbrechen. Die Aufnahmen ihrer Drohne zeigten jedoch, wie rund 70 Bergsteiger an einer engen Stelle in etwa 8300 Metern an dem verunglückten Hassan vorbeigingen.

«Wir sahen einen lebenden Mann, der in der Traverse in der Engstelle lag. Die Leute sind auf dem Weg zum Gipfel über ihn gestolpert. Es gab keine Rettungsaktion», sagte Steindl dem österreichischen Portal «Standard». Für einen zahlenden Kunden aus dem Westen wäre auf alle Fälle eine Rettungsaktion gestartet worden, meinte der Bergsteiger.

Harila kontert: «Es ist unklar, welchen Zeitpunkt des Vorfalls die Bilder angeblich zeigen», meint sie. Die Norwegerin stellte im Sommer 2023 einen Rekord auf, indem sie alle 14 Achttausender der Welt in nur 92 Tagen bestieg. Der K2 bildete dabei den Abschluss der Tour.

Der Unfall

Der Grund für den Absturz ist unklar. Kurz zuvor sei eine Lawine abgegangen, möglicherweise sei auch eine Eisplatte weggebrochen, sagte Steindl der Nachrichtenagentur DPA.

Harila schreibt auf Insta, sie habe nicht genau gesehen, was passierte. «Das Nächste, was ich wusste, war, dass Hassan kopfüber an einem Seil zwischen zwei Fixpunkten im Eis hing, mit seinem Gurt ganz unten um seine Knie». Der Pakistaner habe keinen Daunenanzug angehabt. «Er lag mit dem Bauch auf dem Schnee», so Harila.

Die Hilfeleistung

Ein helfender Bergsteiger habe Hassan mehrere Meter am Seil in die Spur zurückgehievt, sagte Steindl. «Er wurde kritisiert, dass er einen Stau produziere», so der Österreicher.

Die Norwegerin beschreibt es folgendermaßen: Ihr Team habe anderthalb Stunden lang versucht, den Träger an einem Seil zu befestigen und ihm Sauerstoff und heißes Wasser zu geben. Die Hilfeleistung sei unterbrochen worden, als «eine Lawine um die Ecke losging».

Kristin Harila vergewisserte sich nach eigenen Angaben, dass ihr Team in Sicherheit sei und Hassan auch von anderen Hilfe bekommen würde. Erst dann habe sie beschlossen, weiterzugehen, um einen Stau am Engpass zu vermeiden. Ihr Kameramann Gabriel sowie zwei weitere Bergsteiger – darunter «Hassans Freund» – sollen eineinhalb Stunden lang in dem Engpass versucht haben, Hassan wieder hochzuziehen, während mehrere weitere Bergsteiger hinter ihnen waren. Nach einer weiteren Stunde sei auch ihr Kameramann weitergezogen, weil er selbst inzwischen mehr Sauerstoff benötigt habe.

Hassans Tod

Als Gabriel zu ihr aufgeschlossen sei, «wurde uns bewusst, dass Hassan es vielleicht nicht schaffen würde. Es war herzzerreißend».

«Erst als wir wieder hinunterkamen, erfuhren wir, dass er gestorben war und wir selbst nicht in der Lage waren, seinen Körper hinunterzutragen.» Dabei erwähnt sie nicht, ob ihr Team beim Abstieg an Hassans Leiche vorbeikam.