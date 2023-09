Rekord-Hund: Zeus konnte seinen Ruhm nicht lange genießen

«Wir sind zutiefst betrübt, das Ableben unseres geliebten Zeus, des Guinness-Weltrekordhalters für den größten lebenden Hund, bekanntzugeben», schreibt die Familie Davis aus Bedford, Texas in einem Statement auf der offiziellen Seite der Weltrekord-Organisation. «Zeus erlag am Dienstagmorgen einer amputationsbedingten Lungenentzündung. Er starb mit dem Kopf auf dem Schoß seines Frauchens und ließ sich bis zum Schluss die Ohren kraulen und küssen.» Im November wäre die Dänische Dogge vier Jahre alt geworden. Bereits sein Vorgänger als Rekordhalter hatte Zeus geheißen.

«Wir sind so dankbar für die Zeit, die wir mit Zeus hatten. Er hat so viel Freude und Glück zu so vielen Menschen gebracht», heißt es weiter. «Unsere gesamte Familie wird ihn sehr vermissen. Wir sind so dankbar für das wunderbare Team von Menschen, die uns in dieser Zeit zur Seite gestanden haben. Zeus hatte die absolut besten Ärzte und Krankenschwestern, die rund um die Uhr arbeiteten, um ihm zu helfen, aber am Ende war er einfach zu krank.»