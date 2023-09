Rekord-Niederschläge: Starke Überschwemmungen fluten Mallorca

Heftige Unwetter mit Rekord-Niederschlägen haben auf Mallorca viele Straßen, Häuser und Garagen überflutet. Starkregen gab es vor allem im Südwesten der spanischen Mittelmeerinsel, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte. Im Norden der Inselhauptstadt Palma seien zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen binnen 24 Stunden mehr als 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter vom Himmel gefallen – 104 Liter an der Balearen-Uni und sogar 119 Liter in Secar de la Real. Eine so große Regenmenge sei an den beiden Messstationen seit Beginn der Erfassungen noch nie registriert worden, hieß es.