132 Km/h zu schnell : Rekord-Raser geht Polizei ins Netz

TRIER - Das Gaspedal ganz durchgedrückt hat am Donnerstag ein Raser im Raum Trier. Er wurde mit 132 Sachen zu viel auf dem Tacho geblitzt.

Er ist vermutlich der König unter den Rasern. Mit sagenhaften 132 Stundenkilometern zu schnell hat die Polizei am Donnerstag ein Auto auf der A602 zwischen Kenn und dem Autobahndreieck Moseltal bei Trier geblitzt. Bei erlaubten 100 Km/h heizte der Mitsubishi gegen 22.45 Uhr mit stolzen 232 Sachen an den Beamten vorbei. Nun erwartet ihn ein Bußgeld von mindestens 600 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Vermehrte Polizeikontrollen in der Region waren das Resultat von Beschwerden der Anwohner in jüngster Zeit. Vor allem auf der B52 und der A64 zwischen Trier und Luxemburg sei aggressives Fahrverhalten festgestellt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.