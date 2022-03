Coronado (USA) : Rekrut der Navy Seals stirbt nach «Höllenwoche»

Die Ausbildung zum Elitesoldaten der Navy Seals verlangt den Teilnehmenden alles ab. Nun fiel der 24-jährige Kyle Mullen den Strapazen der «Höllenwoche» zum Opfer.

Wie die US Navy bestätigte, starb der 24 Jahre alte Rekrut Kyle Mullen aus New Jersey in einem Krankenhaus in San Diego. Er und seine Mitrekruten hatten zuvor im Ausbildungszentrum in Coronado die berüchtigte «Höllenwoche» erfolgreich beendet. Während dieser Phase der Ausbildung absolvierten die Teilnehmenden einen Kurs namens Basic Underwater Demolition Class, zu Deutsch Zerstörung unter Wasser.