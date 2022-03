In eigener Sache : Neue Website, neue Apps, neue Features – neues L'essentiel!

Herzlich willkommen auf unserem komplett überarbeiteten Web-Auftritt. Alles Wichtige dazu erfährst Du in diesem Artikel.

Neue Website

Wir haben das Layout komplett überarbeitet – sowohl für Desktop als auch für Tablets und Smartphones. Dabei haben wir Bilder und «das Essentielle» in den Vordergrund gerückt: unsere Information- und Unterhaltungsartikel. Du findest sie in unserem News-Channel, in dem Du direkt landest, wenn Du lessentiel.lu ansteuerst.