Street Food Festival : Remicher Moselufer wird zum Place to be für «Foodies»

REMICH – «Urlaubsflair an der Esplanade» versprechen die Organisatoren des Street Food Festivals in Remich. Es locken Stände mit Köstlichkeiten aus aller Welt.

Ab Donnerstag kommender Woche findet am Ufer der Mosel in Remich zum dritten Mal das Street Food Festival statt. Vier Tage in Schlemmen rund um den Globus kündigen die Veranstalter der «tat&drang GmbH» an – nicht zuletzt dürfte auch das Wetter beim versprochenen Urlaubsflair mitspielen.