Formel 1 : Rennleiter Michael Masi ist seinen Job los

Das dramatische WM-Finale in Abu Dhabi zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hat Konsequenzen: Renneiter Michael Masi muss nach seiner umstrittenen Entscheidung gehen.

Zwei Monate nach dem skandalösen WM-Finale in Abu Dhabi zieht Motorsport-Weltverband Fia die Reißleine: Rennleiter Michael Masi ist seinen Job los. Das verkündet Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem. Bereits seit längerem war über einen Rausschmiss von Masi spekuliert worden.

Im letzten Rennen der Saison hatte der Australier durch seine Entscheidung den Ausgang der WM maßgeblich beeinflusst. Wenige Runden vor Ende hatten gleich drei vom Briten bereits überrundete Fahrzeuge zwischen dem in Führung liegenden WM-Leader Lewis Hamilton und Verfolger Max Verstappen gelegen.

Freitas und Wittich übernehmen

In einer durch einen Crash ausgelösten Saftey-Car-Phase entschied Masi, dass diese drei Fahrzeuge zurückrunden durften und so Verstappen vor Wiederaufnahme des Rennen in der allerletzten direkt zu Hamilton aufschließen konnte. Mit frischeren Reifen ließ der Niederländer seinem Konkurrenten keine Chance und krönte sich zum neuen Weltmeister.