Frankreich: Rentner erschießt Elfjährige bei Nachbarschaftsstreit

Ein elf Jahre altes Mädchen ist in der Bretagne in Plonevez-du-Faou bei einem Nachbarschaftsstreit erschossen worden. Die Eltern des Kindes wurden am Samstagabend ebenfalls durch Schüsse verletzt, der Vater schwer, wie die Staatsanwaltschaft in Quimper am Sonntag mitteilte. Der Schütze, ein 71 Jahre alter Niederländer, verschanzte sich zunächst mit seiner Ehefrau in seinem Haus und wurde von Spezialkräften der Polizei zur Aufgabe gebracht.