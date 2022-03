Urteil für Luxemburg : Rentner gewinnt Kampf um Steuergutschrift

LUXEMBURG - Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs haben Rentner in Luxemburg ein Anrecht auf eine Steuergutschrift, wenn sie ihre Rente aus dem Ausland beziehen.

Im brisanten Fall um das Ehepaar Kohll und Kohll-Schlesser hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Entscheidung gefällt. Demnach haben Rentner in Luxemburg das Recht auf eine Steuergutschrift in Höhe von 300 Euro, wenn sie ihre Rente aus einem anderen Land beziehen. Konkret müssen sie dafür keine luxemburgische Steuerkarte vorweisen.

Beschränkung der Freiheit

Nach dem Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Luxemburgs schaffte es der Prozess bis vor den EuGH. Die Richter sahen es in ihrer Begründung vom Donnerstag als Ungerechtigkeit an, dass in Luxemburg wohnhafte Rentner auf eine Steuerkarte angewiesen seien. Die Ablehnung sei eine Beschränkung der Freiheit der Arbeitnehmer.