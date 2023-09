Rentrée 2023/24: So will Claude Meisch mentale Gesundheit von Schülern stärken

Am heutigen Mittwochmorgen hat Bildungsminister Claude Meisch (DP) die Prioritäten für das neue Schuljahr bekannt gegeben. So soll ab der Rentrée die Fachrichtung Kognitions- und Geisteswissenschaften an den weiterführenden Schulen in Belval, Diekirch und Luxemburg angeboten werden. Im Luxemburger Athenée stehen ab Freitag Politik und nachhaltige Entwicklung zur Auswahl.