Rentrée: Elterndachverband befürwortet «nützlichen» Handyeinsatz in der Schule

Diese Vorgehensweise ist nur ein Beispiel für den Spielraum, den weiterführende Schulen bei der Handhabung der Handy-Nutzung in Unterricht und Pause haben. Eine Sprecherin des Bildungsministeriums stellt auf Anfrage von L'essentiel klar, dass die Nutzung der Handys «während des Unterrichts durch großherzogliche Verordnung verboten» sei. In Grundschulen müsse das Handy sogar komplett ausgeschaltet sein, unabhängig von Unterrichts- oder Pausenzeiten. Das Handy dient hier nur als Mittel zum Zweck in Notfallsituationen.

Dass das Smartphone ist an sich kein «Outlaw» im Kontext der Schule ist, geht aus der Ordnung allerdings auch hervor. So dürfen Schüler ihre Handys zum Beispiel zu «pädagogischen Zwecken» nutzen und die Schulen selbst haben ebenfalls die Hoheit innerhalb eines Rahmens Handynutzung teilweise zu erlauben. Dies sei auch bei den meisten Lycées der Fall, wie das Ministerium bestätigt. Es bestehe also keine Not, von Regierungsebene ein striktes Handyverbot durchzusetzen.