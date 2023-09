Rentrée: Luxemburg zählt 10.700 Schüler mehr als im Jahr 2017

Über 10.000 Schülerinnen und Schüler mehr als noch vor sechs Jahren starten in Luxemburg in das neue Schuljahr. Die Gesamtzahl der Grund- und Sekundarschüler ist von 102.713 im September 2017 auf 113.416 im September 2023 gestiegen. Dies geht aus den Zahlen des Bildungsministeriums vom Montag hervor. In der Grundschule werden 60.901 Kinder erwartet, 55.049 in einer öffentlichen Schule. Zwei weiterführende Schulen überschreiten die Grenze von 2000 Schülern: das Lycée Technique du Centre (2098) und das Lycée Mathias-Adam (2047).