Luxemburg: Repair Café gibt kaputten Alltagshelfern eine zweite Chance

Wer geplant hatte, seine defekte Kaffeemaschine zu entsorgen, sollte kommenden Samstag einen Abstecher ins Repair Café wagen. Zum ersten Mal lädt die kollaborative Reparaturwerkstatt im alten Schlachthof in Hollerich zum gemeinsamen Werkeln ein. Rund zehn Reparateure stehen vor Ort Frage und Antwort und versuchen defekte Geräte zu retten. «Ziel der Repair Cafés ist es, kaputte Maschinen oder Gegenstände in Zusammenarbeit mit den Besuchern wieder instand zu setzten», erklärt Nicole Isaac vom Umweltdezernat der Hauptstadt.

Ökologische, wirtschaftliche und soziale Ziele

Die ersten Repair Cafés tauchten 2009 in den Niederlanden auf und haben sich seit 2013 in Europa und auch in Luxemburg etabliert. «Durch den Klimapakt gab es einen kleinen Aufschwung. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Repair Cafés deutlich gestiegen», sagt Léonard Andersen, Projektkoordinator für Repair Cafés bei CELL ASBL. Das Konzept verfolgt drei Ziele: Nachhaltigkeit, indem man der verkürzten Lebensdauer von Geräten entgegenwirkt. Wirtschaftlichkeit, durch seltener getätigter neuer Anschaffungen. Und zuletzt soziale Aspekte, indem Menschen miteinander in Kontakt kommen.