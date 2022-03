Widerstand zu groß : Republikaner verschieben Trumpcare-Abstimmung

Mehrheitsführer Mitch McConnell gibt seine Pläne auf, noch diese Woche im Senat über die neue Gesundheitsreform abstimmen zu lassen.

Wie die Nachrichtenagentur AP heute aus informierten Kreisen erfuhr, soll es statt in dieser Woche erst nach der Parlamentspause im Juli zur Abstimmung kommen. Der Entwurf hatte heute nicht einmal genügend Unterstützer, um überhaupt im Senat debattiert, geschweige denn gebilligt zu werden.

Seit der Einführung durch den demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama ist den Republikanern das geltende Krankenversicherungssystem (Obamacare) in den USA ein Dorn im Auge. Sie versprachen jahrelang, es abzuschaffen und durch eine neue Regelung zu ersetzen, sobald sie wieder an der Regierung seien. Nach der Wahl vom November kontrollieren sie nun beide Kammern des Kongresses sowie das Weiße Haus, wegen Grabenkämpfen zwischen den Parteiflügeln kam diese versprochene neue Gesundheitsreform aber nur schleppend voran.

Bereits fünf Abweichler

Nach langem Hin und Her wurde im Mai eine Version im Repräsentantenhaus gebilligt und an den Senat weiter geleitet. Dort wurde sie noch einmal drastisch geändert und sollte nach dem Willen von Mehrheitsführer Mitch McConnell noch diese Woche zur Abstimmung gestellt werden. Doch Mike Lee sagte heute bereits als fünfter republikanischer Senator, dass er nicht dafür stimmen werde, die Debatte über das Gesetz in der derzeitigen Form zu beginnen. Diese Vorabstimmung war eigentlich für Mittwoch angesetzt. Daraufhin zog der Fraktionschef die Konsequenzen.