Luxemburg: Reserve der Gesundheitsfachkräfte für externe Kräfte geöffnet

Freiwillige Helfer und Helferinnen können zum Beispiel in einem Krankenhaus einsetzt werden.

Personen ab 18 Jahren können sich in Zukunft in die Gesundheitsreserve eintragen. Das teilten die Familien- (Corinne Cahen, DP) und Gesundheitsministerin (Paulette Lenert, LSAP) am Montag mit. Das gelte für alle, unabhängig, ob man studiere, arbeite oder im Ruhestand sei. Die Reserve war während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen worden. Bisher stand sie ausschließlich Personal im Gesundheitswesen, Ärzten auf dem Weg zur Facharztausbildung, sowie Personen im Urlaub offen, die kein Gehalt bezogen.