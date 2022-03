Falscher Alarm : Restaurant nach Bombenalarm evakuiert

PETINGEN - Ein anonymer Anrufer hat am Samstagabend damit gedroht, ein Restaurant in Petingen in die Luft zu sprengen. Es handelte sich um einen falschen Bombenalarm.

Ein anonymer Anrufer hat sich am Samstagabend gegen 21.45 Uhr beim Polizei-Notruf gemeldet und damit gedroht, ein Restaurant in der Petinger Avenue de la Gare in die Luft zu sprengen. Das Restaurant und die darüberliegenden Wohnungen wurden daraufhin evakuiert. Ein Sicherheitsbereich wurde eingerichtet.

Spezialisten der Polizei, die Spürhunde im Einsatz hatten, konnten allerdings keine verdächtigen Gegenstände finden. Die Polizei sucht nach dem anonymen Anrufer. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

(L'essentiel Online)