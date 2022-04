Luxemburg: Restaurant Vapiano gedenkt verstorbener Angestellten

«Ihr tragisches Ableben erfüllt uns alle mit Schrecken, Schmerz und trifft uns in unserem Innersten». Mit diesen Worten beginnt der Text, den das Restaurant Vapiano am Freitagnachmittag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Eine offizielle Reaktion des Lokals in Kirchberg, in dem am vergangenen Wochenende eine Angestellte leblos aufgefunden und mutmaßlich Opfer eines misslungenen Raubüberfalls wurde.