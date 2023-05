Unwetter in Italien: Retter holen zwei Neugeborene vom Balkon, Paar flüchtet aufs Dach

In Faenza wurde ein Paar am Morgen des 17. Mai 2023 vom Dach seines Hauses mit einem Helikopter geholt. Twitter/Guardia Costiera

Die ganze Nacht hindurch haben Mitarbeitende der italienischen Feuerwehr und der Küstenwache sowie des Roten Kreuzes Menschen aus den überschwemmten Gebieten in der Region Emilia-Romagna gerettet. Nachdem es seit über 24 Stunden pausenlos regnete, treten zahlreiche Flüsse über die Ufer. Ganze Dörfer stehen unter Wasser, in ländlichen Gebieten kommt es zu Erdrutschen, Schlammlawinen blockieren Straßen.

Neugeborene mit Helikopter gerettet

In Castrocaro Terme in der Gemeinde Forlì-Cesena wurden in der Nacht auf Mittwoch zwei neugeborene Mädchen zusammen mit ihren Eltern von der Feuerwehr per Helikopter gerettet, nachdem das Haus der Familie überflutet worden war. Die Rettungskräfte benutzten Seilwinden und einen speziellen Korb, um die Babys vom Balkon des Hauses zu holen und in Sicherheit zu bringen.

Paar in Faenza von Dach geholt

Am Mittwochmorgen hat ein Helikopter der Küstenwache zwei ältere Menschen in Faenza gerettet, die sich auf das Dach ihres Hauses geflüchtet hatten, wie ein Video auf Twitter zeigt. Die Stadt Faenza ist eine der am meisten von den Unwettern betroffenen, wo das Wasser die ersten Stockwerke der Häuser erreicht hat.

Die Feuerwehr rückte seit Dienstagmorgen zu mehr als 600 Einsätzen aus und war mit rund 400 Feuerwehrleuten vor Ort. Sie retteten nicht nur Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren, sondern auch mehrere in den Wassermassen gestrandete Autofahrer. In vielen Quartieren der Stadt gibt es keinen Strom und die Telefonleitungen sind kollabiert. Die Stadtverwaltung im Zentrum der Stadt steht vollständig unter Wasser.

Schüler aus Palazzuolo gerettet

Zwei Schulklassen, die sich auf einem Ausflug zum Green Energy Camp in der Ortschaft Palazzuolo sul Senio befanden, konnten aufgrund des schlechten Wetters nicht nach Florenz zurückkehren. Die 47 Schülerinnen und Schüler sowie vier begleitende Lehrerinnen und Lehrer verbrachten die Nacht auf Mittwoch in einer Sporthalle. Der Bürgermeister von Florenz steht laut «Corriere della Sera» in Kontakt mit den Eltern der Kinder. «Wir arbeiten alle daran, die beiden Schulgruppen so schnell wie möglich aus dem Lager zu evakuieren.»

Nicht alle können gerettet werden

Eine Frau in Faenza berichtete, wie schnell sich die Wassermassen ihren Weg bahnten – innerhalb von zehn Minuten stieg das Wasser fast bis zum ersten Stock ihres Hauses. «Eine Nachbarin von mir war allein mit vier kleinen Kindern im Haus, sie rief um Hilfe und niemand kam. Wir blieben die ganze Nacht bei ihnen, im Schlafanzug. Die Kinder weinten. Eine Katastrophe», wird sie von Ansa zitiert.