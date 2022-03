«Isaac» in New Orleans : Retter stellen Suche nach Flutopfern ein

Rettungskräfte geben Entwarnung: Nach dem Hurrikan «Isaac» wurden 60 Menschen aus Überschwemmungs-Gebieten gerettet. Offenbar befindet sich nun keiner mehr in direkter Gefahr.

Nach dem Hurrikan «Isaac» haben die Rettungskräfte im besonders hart getroffenen Bezirk Plaquemines Parish ihre Suche eingestellt. Sie seien sicher, dass in der dünn besiedelten Region im US-Staat Louisiana niemand mehr zurückgeblieben sei, der ihrer Hilfe bedürfe, begründeten die Behörden die Entscheidung in der Nacht zum Donnerstag.

Gerettet wurden in dem Überschwemmungsgebiet rund 60 Menschen, keiner von ihnen hatte ernsthafte Verletzungen. «Isaac» verlor am Mittwochabend an Stärke und wurde wieder zu einem Tropensturm herabgestuft.