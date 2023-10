«Rettet das Rotlichtviertel»: Amsterdamer Sexarbeiterinnen wollen nicht umziehen

Hunderte Sexarbeiterinnen und Einwohner protestieren in Amsterdam gegen die Verlegung des Rotlichtviertels in der Altstadt.

In Amsterdam haben am Donnerstag Hunderte Sexarbeiterinnen und Stadtbewohner gegen eine von der Stadtverwaltung geplante Verlegung des Rotlichtmilieus aus dem berühmten Innenstadtteil De Wallen in ein «Erotik-Zentrum» in einen Vorort Amsterdams protestiert.



Die Menschenmenge zog in der Innenstadt Richtung Rathaus, Dutzende Frauen trugen Masken, um unerkannt zu bleiben, auf Plakaten war zu lesen: «Rettet das Rotlichtviertel».