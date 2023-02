Luxemburg : Rettungsdienste hatten in der Nacht zum Sonntag alle Hände voll zu tun

Mehrere Unfälle ereigneten sich in der Nacht zum Sonntag.

Ein ereignisreicher Abend und eine ereignisreiche Nacht für die Rettungskräfte in Luxemburg, die zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mehreren Verletzten bei Verkehrsunfällen im ganzen Land Hilfe leisten mussten, wie der CGDIS am Sonntag vermeldet. Die Serie begann am Samstag gegen 17.30 Uhr auf dem CR349 zwischen Scheidel und Welscheid. Zwei Autos kollidierten, ein Verletzter wurde von den Rettungskräften aus Nordstadt und Bourscheid versorgt.