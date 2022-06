Luxemburg : Güterzug erfasst Person beim Bahnhof Bartringen-Strassen

BARTRINGEN – Der Verkehr auf der Linie 50 (Luxemburg-Kleinbettingen-Arlon) war am Donnerstagmorgen wegen eines tödlichen Unfalls nahe des Bahnhofs Bartringen-Strassen unterbrochen.

Am Donnerstagmorgen ist beim Bahnhof Bartringen-Strassen eine Person ums Leben gekommen, die von einem Zug erfasst worden war. Der Vorfall, dessen genaueren Umstände nicht bekannt sind, ereignete sich gegen 7 Uhr. Seitdem stand der Zugverkehr zwischen Bartringen-Strassen und Mamer wegen des Rettungseinsatzes still. Seit 10.50 Uhr soll dieser wieder anlaufen, so die CFL.