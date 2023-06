Frankreich: Rettungskräfte suchen nach Explosion in Paris einen Vermissten

Nach einer schweren Explosion in Paris haben Rettungskräfte am Donnerstag in den Trümmern des Gebäudes nach einer vermissten Person gesucht. Eine weitere Person, die zunächst als vermisst galt, wurde nach Angaben der Polizei in einem Krankenhaus ausfindig gemacht. Die Suche nach der zweiten dauere an. Die Ermittler arbeiteten unterdessen daran, die Ursache für die Explosion vom Mittwoch festzustellen. Vermutet wurde ein Gasleck, das die Detonation am linken Seine-Ufer verursacht haben könnte.