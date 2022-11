Toulon : Rettungsschiff «Ocean Viking» darf Frankreich ansteuern

Das Seenotrettungsschiff «Ocean Viking» mit 234 geretteten Migranten an Bord darf Frankreich ansteuern. Das Schiff werde am Freitagmorgen im Militärhafen des südfranzösischen Toulon erwartet, kündigte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstag an. Deutschland habe sich bereit erklärt, ein Drittel der Geflüchteten aufzunehmen. Frankreich werde ebenfalls ein Drittel der Passagiere übernehmen. Weitere EU-Länder prüften derzeit die Aufnahme weiterer Migranten von dem Boot.