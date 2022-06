Deutschland : Reuige Sekt- und Marmeladendiebe entschuldigen sich per Brief

Unbekannte Diebe haben vergangene Woche ein Erdbeer-Verkaufshäuschen um Sekt und Marmelade erleichtert – und wurden vom schlechten Gewissen eingeholt.

«Es tut uns leid. Wir sind hier aus Dummheit eingebrochen». Nachdem Unbekannte in der Nacht auf letzten Freitag in ein Erdbeerverkaufshäuschen im deutschen Coesfeld eingebrochen waren, hat sie offenbar das schlechte Gewissen gepackt. Wie die Polizei in der Folgewoche mitteilt, haben die Täter ihre Beute – Sekt und Marmelade – heimlich zurückgebracht und einen Entschuldigungsbrief dagelassen. «Wir bereuen es jetzt» und ein dickes «Sorry!!!» legen sie in ihrem Brief nach.