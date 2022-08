«Die Politik fährt uns an die Wand» : Rheinhessische Bauern demonstrieren mit 100 Traktoren

Mit rund 100 Traktoren haben rheinhessische Bauern am Mittwoch in Mainz gegen die EU-Verordnung zu Insekten- und Pflanzenschutz demonstriert. «Ausschlaggebend für den bundesweiten Aktionstag ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission zur «nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln», der ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzzonen vorsieht», hieß es in dem Demonstrationsaufruf.