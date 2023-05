Großregion: Rheinland-pfälzische Polizei setzt auf «Super Recognizer» und Virtual Reality

Bei der Kriminalitätsbekämpfung setzt die Polizei in Rheinland-Pfalz künftig stärker auf Beamte mit Spezialbegabung, sogenannte «Super Recognizer», und Virtual Reality. Beim Landeskriminalamt (LKA) sollen unter der Leitung des neuen Präsidenten Mario Germano zwei Beamte mit der Spezialbegabung hauptamtlich eingesetzt werden. Dazu sollen bis zu zehn pro Polizeipräsidium im Nebenamt kommen, sagte der scheidende LKA-Vizepräsident Achim Füssel am Montag in Mainz.