Roger Lewentz : Rheinland-pfälzischer Innenminister tritt nach Vorwürfen zu Ahr-Flut zurück

Die Bilder des Unwetters vom Juli dieses Jahres in Deutschland gingen um die Welt. In der Kritik stand auch der Politiker Roger Lewentz (SPD). Dieser zieht nun die Reissleine und tritt zurück.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist nach Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Bekanntwerden von Hubschraubervideos aus der Nacht der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 zurückgetreten. Sie habe seinen Rücktritt angenommen, sagte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch vor Journalisten in Mainz. Lewentz hatte zuletzt wegen der Videos, auf die er nicht adäquat reagiert haben soll, stark unter Druck gestanden.

Flutkatastrophe forderte Dutzende Opfer

Bei der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 nach extremem Starkregen starben im Ahrtal mindestens 134 Menschen. Mehr als die Hälfte davon wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden. Stadtsprecher Michael Rennenberg sagte: «Unser Standesamt hat 75 Todesopfer beurkundet. Davon waren 65 in Bad Neuenahr-Ahrweiler wohnhaft gewesen.» Die übrigen seien an anderen Orten gemeldet gewesen.