Rheinland-Pfalz: 19-Jähriger von Zug tödlich verletzt

In Rheinland-Pfalz ist ein 19-Jähriger im Rhein-Pfalz-Kreis offenbar von einem Zug erfasst und dabei ums Leben gekommen. Der Mann wurde am frühen Samstag tot neben einem Gleisbett gefunden, wie die Frankenthaler Staatsanwaltschaft und die Polizei in Ludwigshafen am Montag bekannt gaben. Der Leichnam wurde neben dem Bahngleis nahe einem Feldweg in einem Industriegebiet in Bobenheim-Roxheim aufgefunden.