Digitalisierung : Rheinland-Pfalz bringt neue Digitalstrategie auf den Weg

Mehr als vier Jahre nach der Vorstellung einer Digitalstrategie für Rheinland-Pfalz will die Landesregierung das Konzept umfassend weiterentwickeln. «Unser Ziel ist eine lebendige Digitalstrategie, die den Weg in die Zukunft weist und neue Entwicklungen aufnehmen kann», erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Dienstag in Mainz nach der wöchentlichen Kabinettssitzung. Alle Ressorts sollten eingebunden werden.