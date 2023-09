Rheinland-Pfalz: Bundesgerichtshof bestätigt Haftstrafen im Cyberbunkerfall

In Traben-Trarbach hatte eine Bande einen ehemaligen Bundeswehrbunker als Darknet-Rechenzentrum genutzt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil zum sogenannten Cyberbunker von Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz weitgehend bestätigt. Das Landgericht Trier habe die acht Angeklagten Ende 2021 zurecht wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu Freiheitsstrafen verurteilt, aber nicht wegen Beihilfe zu Straftaten, die über das Darknetzentrum abgewickelt wurden.

Der dritte Strafsenat am BGH verschärfte am Dienstag in Karlsruhe jedoch die Schuldsprüche dahingehend, dass die Vereinigung «auf besonders schwere Straftaten gerichtet» gewesen sei. Die Revisionen gegen das Urteil wurden größtenteils verworfen. (Az. 3 StR 306/22)