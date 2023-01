Schnelleres Internet : Rheinland-Pfalz macht Tempo beim Glasfaserausbau

MAINZ – Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) berichtet in der Mainzer Staatskanzlei über das wirklich gute Vorankommen seines Bundeslands, was den Glasfaserbau angeht.

Bei der Verlegung von Tausender Kilometer Glasfaser für das schnelle Internet in Rheinland-Pfalz wünscht sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mehr Tempo. «Die Öffentlichkeit erwartet von uns, dass wir schneller werden», sagte sie am Donnerstag zu Beginn eines Treffens des 2017 gegründeten Netzbündnisses Rheinland-Pfalz. Die Entwicklung digitaler Anwendungen schreite enorm schnell voran und verlange ein flächendeckendes Gigabit-Netz.

Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) sprach den Managern und Managerinnen der Branche in der Staatskanzlei in Mainz ein großes Dankeschön aus, weil «wir wirklich gut vorangekommen sind in Rheinland-Pfalz». Davon profitiere der ländliche Raum sehr. Er bekräftigte die bisherige Linie der Landesregierung: «Wir wollen so viel Eigenwirtschaft wie möglich und so viel Förderung wie nötig.» In Regionen, wo Investitionen aus Sicht der Unternehmen nicht profitabel sind, wird der Ausbau mit öffentlichen Mitteln gefördert. Hier werden nach Angaben Schweitzers zurzeit 53 Ausbauprojekte umgesetzt.