Rheinland-Pfalz: Mann wird auf Wittlicher Kirmes erstochen – US-Soldaten festgenommen

Markierungstafeln der Spurensicherung stehen in der Straße, in der in der Nacht auf Samstag ein junger Mann getötet worden ist.

Bei einer Auseinandersetzung während der sogenannten Wittlicher Säubrennerkirmes war in der Nacht zum Samstag ein 28-Jähriger getötet worden. Er erlitt eine Stichverletzung. Am Samstagabend nahm die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Nach dem Tod des Mannes bei der Kirmes im rheinland-pfälzischen Wittlich hat sich der Verdacht gegen zwei festgenommene Männer der Polizei zufolge erhärtet. Bei den 25 und 26 Jahre alten Männern handele es sich um US-amerikanische Militärangehörige, teilte das Polizeipräsidium Trier am heutigen Sonntag mit. Die Staatsanwaltschaft Trier gebe das Verfahren daher an die US-Strafverfolgungsbehörden ab - dem Nato-Truppenstatut entsprechend.

«Aus diesem Grund wurde das Office of Special Investigations (OSI), die Ermittlungsbehörde der US Airbase Spangdahlem, frühzeitig in die weiteren Ermittlungen eingebunden und übernimmt diese ab dem heutigen Tag», teilte die Polizei mit. Die Übergabe der beiden Männer an die amerikanische Ermittlungsbehörde sei bereits erfolgt.