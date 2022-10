Schulferien : Rheinland-Pfalz schafft Winter- und Pfingstferien ab

MAINZ – Das Bundesministerium teilt am Dienstag mit, dass es ab dem Schuljahr 2024/25 keine kurzen Ferien im Februar oder Mai/Juni mehr geben wird.

Künftig gibt es in Rheinland-Pfalz keine Winter- oder Pfingstferien mehr. Diese kurzen Ferien im Februar oder Mai/Juni werde es ab dem Schuljahr 2024/25 nicht mehr geben, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. «Mit dieser Regelung entsprechen wir den Wünschen aus der Praxis», erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach einer Anhörung von mehr als 50 Behörden, Gremien, Institutionen und Verbänden. Neu festgelegt wurden jetzt die Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien für die Schuljahre 2024/25 bis 2029/30.

Die sechswöchigen Sommerferien der Bundesländer werden zentral in der Kultusministerkonferenz festgelegt. Die kürzeren Ferien können die Bundesländer in eigener Verantwortung bestimmen. In Rheinland-Pfalz wurde 2015 beschlossen, zusätzlich zu den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien abwechselnd auch Winter- oder Pfingstferien einzurichten. Damit sollte auch die lange Zeitspanne zwischen Weihnachts- und Osterferien oder zwischen Oster- und Sommerferien unterbrochen werden.