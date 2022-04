5G+ : Rheinland-Pfalz und Vodafone vereinbaren Ausbau von 5G-Netz

Bis Ende 2023 sollen rund 75 Prozent aller Haushalte in Rheinland-Pfalz Zugang zu einem rein auf 5G-Technik und nicht mehr auf LTE beruhenden Mobilfunknetz haben.

Mit 5G+ werde die modernste Mobilfunk-Technik Europas in das gesamte Bundesland gebracht. Damit seien Bandbreiten bis zu 700 Megabit in der Sekunde (Mbit/s), perspektivisch auch mehr als 1000 Mbit/s möglich.

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat mit dem Mobilfunkanbieter Vodafone einen verstärkten Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes vereinbart. Bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch in Mainz, Vodafone habe jetzt konkrete Ausbauziele für die Netzabdeckung festgelegt. So sollen bis Ende 2023 rund 75 Prozent aller Haushalte in Rheinland-Pfalz Zugang zu einem rein auf 5G-Technik und nicht mehr auf LTE beruhenden Mobilfunknetz haben. Bis Ende 2025 sollen es 90 Prozent sein.