Mainz : Rheinland-Pfalz verlängert Abschiebestopp in den Iran

Bis zum 30. Juni hat das Land in Absprache mit dem Bundesinnenministerium den bestehenden Abschiebestopp verlängert.

Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Regimegegner schiebt Rheinland-Pfalz bis auf weiteres keine Iranerinnen und Iraner in ihr Heimatland ab. Der seit Oktober bestehende Abschiebestopp sei im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium bis 30. Juni verlängert worden, teilte das Integrationsministerium am Dienstag in Mainz mit. «Die Menschenrechtssituation im Iran ist katastrophal», sagte Ministerin Katharina Binz (Grüne).